0.43 Karat Pırlanta Baget Kolye T278 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.85 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.18 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.21 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalizm ve zarafetin esintisini taşıyan bu pırlanta baget kolye, her tarza uyum sağlayacak şık bir aksesuardır. Sadelikten vazgeçmeden şıklığı yakalamak isteyenler için ideal bir seçenek olan bu kolye, her anınıza değer katacaktır.