4.57 Karat Pırlanta Safir Küpe T2266 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.63 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.53 Karat

Renk : F-G

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 4.04 Karat

Kesim : Emerald



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta safir küpe, zarif dokunuşlarla tasarlanmıştır. Bu eşsiz ve büyüleyici takı parçası, herhangi bir kıyafete zarafet ve şıklık katacaktır. Safirin göz alıcı mavi tonu, pırlantanın ışıltısıyla birleşerek etkileyici bir görünüm sunar. Bu özel küpeler, her kadının gardırobunda olması gereken bir aksesuardır.