Altın Desenli Erkek Alyans
Ürün Kodu : M335131
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%0
43.860 TL
43.860 TL
PEŞİN FİYATINA 14.620 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Desenli Erkek Alyans T10723
14 Ayar, Altın, 3.78 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Özgün detayların ve ergonomik yapının mükemmel uyumu! Altın Desenli Erkek Alyans, karakteristik duruşuyla stilinizi öne çıkarırken ömür boyu konfor sağlıyor.
Altın Desenli Erkek Alyans
PEŞİN FİYATINA 14.620 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
43.860 TL
43.860 TL
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