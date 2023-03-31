1.59 Karat Pırlanta Baget Küpe T334 Beyaz Altın, 14 Ayar, 7.96 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.19 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.58 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.14 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.05 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.63 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegan bir sanat ifadesi olan pırlanta baget küpe, zarafeti ve şıklığı ile dikkat çekiyor. Bu özel tasarım, her bir detayında ustalık ve estetik birleştiği için gerçek bir sanat eseri niteliği taşıyor. Siz de bu eşsiz küpe ile tarzınızı tamamlayabilir ve her ortamda göz kamaştırabilirsiniz.