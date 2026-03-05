Altın Şans Tılsımı Trend Kolye T9521 Altın, 14 Ayar, 5,15 gr



Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

İyi dilekleri ve pozitif enerjiyi bir araya getiren bu eşsiz tılsım, altının büyüleyici sıcaklığıyla teninize şans taşıyor. Üzerindeki ince işlemeler ve altının asil ışıltısı, tasarıma hem mistik bir hava hem de çağdaş bir şıklık katıyor. Kendi aurasını yükseltmek ve hayatın güzelliklerini kendine çekmek isteyenler kadar, sevdiklerine kalıcı bir şans dileği sunmak isteyenler için de kusursuz. Boynunuzda taşıyacağınız bu zarafet, size daima güzelliklerin kapısını aralayacak.