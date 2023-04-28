1.16 Karat Pırlanta Baget Zümrüt Yüzük T3617 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.20 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.31 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Zümrüt

Ağırlık : 0.85 Karat

Kesim : Oval



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik görünümüyle dikkat çeken Lizay Pırlanta'nın Pırlanta Zümrüt Yüzük, şıklığı ve zarafetiyle göz kamaştırıyor. Kaliteli tasarımı ve özenle seçilmiş pırlantalarıyla bu yüzük, her kadının hayalindeki mücevher olmaya aday. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza değer katmak için bu eşsiz yüzüğü tercih edebilirsiniz.