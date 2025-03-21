Altın Taşlı Yılan Yüzük T5528 Altın, 14 Ayar, 1.86 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Taşlı Yılan Yüzük, yılan formu ve ışıltılı taş detaylarıyla cesur ve sofistike bir stil sunar. Gücü ve dönüşümü simgeleyen bu dikkat çekici tasarım, stilinize iddialı bir dokunuş katmak için mükemmel bir seçimdir. Zamansız ve etkileyici bir aksesuar!