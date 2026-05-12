0.26 Karat Pırlanta Yuvarlak Detaylı Kolye T10163 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.70 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.26 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu zarif ve incelikli tasarıma sahip olan 0.26 Karat Pırlanta Yuvarlak Detaylı Kolye, sade şıklığın en etkileyici örneklerinden biridir. Yuvarlak formun zamansız görünümü modern bir tasarımla birleşiyor ve pırlantanın doğal ışıltısıyla tamamlanıyor. Her yaşa ve stile uyum sağlayan bu özel tasarım, anlamlı bir hediye alternatifi sunuyor.