0.26 Karat Pırlanta Yuvarlak Detaylı Kolye
Ürün Kodu : DN65222
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51.792 TL
51.792 TL
PEŞİN FİYATINA 17.264 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.26 Karat Pırlanta Yuvarlak Detaylı Kolye T10163
Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.70 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.26 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Bu zarif ve incelikli tasarıma sahip olan 0.26 Karat Pırlanta Yuvarlak Detaylı Kolye, sade şıklığın en etkileyici örneklerinden biridir. Yuvarlak formun zamansız görünümü modern bir tasarımla birleşiyor ve pırlantanın doğal ışıltısıyla tamamlanıyor. Her yaşa ve stile uyum sağlayan bu özel tasarım, anlamlı bir hediye alternatifi sunuyor.
0.26 Karat Pırlanta Yuvarlak Detaylı Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2,70 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Kolye üzerindeki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
2- Toplam 0.26 karat ağırlığında pırlanta taşı kullanılmaktadır. F renk ve S berraklık kalitesindedir.
3- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
3- 0.26 Karat Pırlanta Yuvarlak Detaylı Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Beyaz altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
4- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar beyaz altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
5- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
5- 0.26 Karat Pırlanta Yuvarlak Detaylı Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.26 Karat Pırlanta Yuvarlak Detaylı Kolye
PEŞİN FİYATINA 17.264 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
51.792 TL
51.792 TL
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