0.19 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük T3931 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.77 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.19 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik güzellik ifadesiyle tasarlanmış, Pırlanta Beştaş Yüzük, Lizay markasının kalitesini yansıtıyor. Bu şık ve zarif yüzük, her anınıza değer katmak için ideal bir seçim. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza zarafet katmak için bu eşsiz tasarımı tercih edebilirsiniz.