0.50 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük T3395

0.50 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DRP1235
%0
68.592 TL
68.592 TL
PEŞİN FİYATINA 22.864 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.50 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük T3395Altın, 14 Ayar, 2.29 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.50 Karat
Renk : G
Berraklık : SI
Kesim : Prenses
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Eşsiz zarafetin simgesi olan bu Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük, sizin için mükemmel bir seçenek olabilir. Kaliteli ve göz alıcı tasarımıyla dikkat çeken bu yüzük, her anınıza değer katacak. Kendinizi özel hissetmek ve zarafetinizi ön plana çıkarmak için bu eşsiz yüzüğü tercih edebilirsiniz.
0.50 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.29 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Yüzüklerde ölçü yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Yüzükte toplam 0.50 karat ağırlığında, F renk ve SI berraklık kalitesinde pırlanta taş kullanılmaktadır.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 0.50 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük, nişan, söz ve yıl dönümü gibi özel anlarda güzel bir sembol olarak tercih edilebilir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar sarı altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.50 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 22.864 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
68.592 TL
68.592 TL
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