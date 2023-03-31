0.50 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük T3395 Altın, 14 Ayar, 2.29 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.50 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Prenses



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Eşsiz zarafetin simgesi olan bu Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük, sizin için mükemmel bir seçenek olabilir. Kaliteli ve göz alıcı tasarımıyla dikkat çeken bu yüzük, her anınıza değer katacak. Kendinizi özel hissetmek ve zarafetinizi ön plana çıkarmak için bu eşsiz yüzüğü tercih edebilirsiniz.