Altın Renkli Top Top Zincir
Ürün Kodu : N181974
42.976 TL
PEŞİN FİYATINA 14.325 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Renkli Top Top Zincir T10906
14 Ayar, Altın, Rose Altın, Beyaz Altın, 3.74 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Sade ama asla sıradan değil. Küre formundaki boncuk dizilimiyle hem spor hem şık kombinlere zahmetsizce uyum sağlayan, modası geçmeyecek bir imza.
Altın Renkli Top Top Zincir
PEŞİN FİYATINA 14.325 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
42.976 TL
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