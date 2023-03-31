2.25 Karat Pırlanta Safir Küpe T2285 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.21 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.29 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.25 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 1.71 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın minimalist tasarımıyla öne çıkan Esans ile Pırlanta Safir Küpe, zarif ve şık bir seçenek sunuyor. Bu özel tasarım, pırlanta ve safirin mükemmel uyumunu bir araya getiriyor. Kendinizi özel hissetmek için bu muhteşem küpeyi tercih edebilirsiniz.