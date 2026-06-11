Altın Oniks Tuğralı Erkek Yüzük
Ürün Kodu : R165802
%0
156.604 TL
156.604 TL
PEŞİN FİYATINA 52.201 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Oniks Tuğralı Erkek Yüzük T10340
Altın, 14 Ayar, 14,60 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Oniks taşının derin siyah görünümü, Osmanlı tuğrasının ihtişamlı detaylarıyla etkileyici bir uyum yakalıyor. Geleneksel motiflerden ilham alan tasarım, modern işçilikle yeniden hayat buluyor. Tarihin izlerini taşıyan bu özel parça, güçlü bir duruşun sembolü niteliğindedir.
Altın Oniks Tuğralı Erkek Yüzük
PEŞİN FİYATINA 52.201 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
156.604 TL
156.604 TL
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