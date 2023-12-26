0.51 Karat Pırlanta Baget Kolye T4313 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.61 gr Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.27 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.24 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Günlük şıklığın vazgeçilmezlerinden olan bu kolye, zarif formu ve sade çizgisiyle dikkat çeker. Hafif yapısı sayesinde konforlu bir kullanım sunarken, yansıtıcı yüzeyiyle stilinize ince bir ışıltı kazandırır. Her stile kolaylıkla uyum sağlayan bir seçimdir.