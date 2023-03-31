0.50 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük T3019 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.75 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.50 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın zarif ve sade tasarımıyla öne çıkan pırlanta beştaş yüzük, şıklığınızı tamamlayacak bir seçenek Kaliteli ve özenle işlenmiş pırlantalarıyla göz kamaştıran bu yüzük, her anınıza değer katacak. Siz de Lizay Pırlanta'nın eşsiz koleksiyonundan bu özel yüzüğü tercih ederek, şıklığınızı taçlandırabilirsiniz.