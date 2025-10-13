3.96 Karat Pırlanta Yakut Bileklik T7422 Rose Altın, 14 Ayar, 6.79 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.54 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Yakut

Ağırlık : 3.42 Karat

Kesim : Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Tutkunun en saf hali olan yakut taşları, pırlantanın büyüleyici ışığıyla bu bileklikte bir araya geliyor. Asaleti simgeleyen kırmızı tonları, bileğinizi zarif bir aura ile sararken her hareketinizde göz alıcı bir parıltı sunuyor. Hem klasik bir dokunuş hem de modern bir şıklık arayanlar için büyüleyici bir parça.