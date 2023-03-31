0.34 Karat Pırlanta Baget Kolye T289 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.89 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.12 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.15 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta baget kolye ile şıklığın anahtarını keşfedin. Bu zarif ve göz alıcı kolye, herhangi bir görünümü tamamlayacak ve size benzersiz bir tarz sunacak.