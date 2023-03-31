0.34 Karat Pırlanta Damla Safir Yüzük T3212 Rose Altın, 14 Ayar, 2.69 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.09 Karat

Renk : H

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.25 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarafetle Estetik İncelikler ile Pırlanta Damla Safir Yüzük| Lizay Pırlanta Lizay Pırlanta'nın eşsiz tasarımıyla hayat bulan bu zarif yüzük, pırlanta ve safir taşlarıyla dikkat çekiyor. Estetik inceliklerle harmanlanan bu yüzük, zarafetin ve şıklığın simgesi haline geliyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için bu muhteşem yüzüğü tercih edebilirsiniz. Lizay Pırlanta kalitesiyle tasarlanan bu yüzük, her anınıza değer katmak için sizi bekliyor.