Altın Hasır Gerdanlık
Ürün Kodu : N110861
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%0
292.604 TL
292.604 TL
PEŞİN FİYATINA 97.535 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Hasır Gerdanlık T10849
14 Ayar, Altın, 26.92 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Zengin dokuma mimarisi ve altının göz alıcı sıcaklığı... Altın Hasır Gerdanlık, asaletiyle tüm bakışları boynunuza çeken, zarafetten ödün vermeyen görkemli bir imza.
Altın Hasır Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 97.535 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
292.604 TL
292.604 TL
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