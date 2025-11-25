0.64 Karat Pırlanta Ametist Kolye T9364 Rose Altın, 14 Ayar, 2.20 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab.Ametist

Ağırlık : 0.57 Karat

Kesim : Damla Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Mor rengin en asil tonunu taşıyan ametist, çevresini saran pırlantaların görkemli parıltısıyla boynunuzda büyüleyici bir odak noktası oluşturuyor. Altının zarif dokunuşu, taşın mistik ruhunu ve pırlantanın ışıltısını kusursuz bir dengeyle bir araya getiriyor. Bu tasarım, her bakışta asaleti hissettiren, zarafetiyle büyüleyen bir duruş sergiliyor.