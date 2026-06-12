Altın Klipsli Yuvarlak Detaylı Erkek Bileklik
Ürün Kodu : B358038
%0
98.260 TL
98.260 TL
PEŞİN FİYATINA 32.753 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Klipsli Yuvarlak Detaylı Erkek Bileklik T10372
Altın, 14 Ayar, 8,65 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Yuvarlak formların yumuşak estetiği, klips detayının modern görünümüyle buluşuyor. Altının parlak dokusu sayesinde tasarım her açıdan dikkat çekici bir etki yaratıyor. Güçlü detaylarıyla öne çıkarken günlük kullanıma da rahatlıkla uyum sağlıyor.
Altın Klipsli Yuvarlak Detaylı Erkek Bileklik
PEŞİN FİYATINA 32.753 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
98.260 TL
98.260 TL
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