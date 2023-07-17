5.17 Karat Pırlanta Fancy Küpe
Ürün Kodu : DE23305
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20.640 TL
20.640 TL
PEŞİN FİYATINA 6.880 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
5.17 Karat Pırlanta Fancy Küpe T3763
Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.44 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.06 Karat
Renk : F/G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Lab. Fancy
Ağırlık : 5.11 Karat
Kesim : Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Minimalizmle Modern Zarafet ile Pırlanta Fancy Taşlı Küpe, şıklığı ve zarafeti bir araya getiren benzersiz bir takıdır. Bu küpe, minimalist tasarımıyla modern bir görünüm sunarken, renkli pırlanta taşlarıyla da dikkat çekici bir detay sağlar. Bu özel ve göz alıcı küpe, herhangi bir kıyafete zarafet katmak için mükemmel bir seçenektir..
5.17 Karat Pırlanta Fancy Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 8 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 2.44 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı klips kapama sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Küpelerdeki pırlanta taşlarının özellikleri nelerdir?
3-Küpede pırlanta taşlar 0.06 karat ağırlığında,F-G renk ve SI berraklık kalitesindedir. Tasarımda yer alan doğal fancy taş ise 5.11 karat ağırlığındadır.
4- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- 8 ayar beyaz altın küpeler genellikle alerji yapma riski oldukça düşüktür ve hassas kulaklar için uygundur.
5- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 8 ayar beyaz altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
5.17 Karat Pırlanta Fancy Küpe
PEŞİN FİYATINA 6.880 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
20.640 TL
20.640 TL
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