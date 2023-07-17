5.17 Karat Pırlanta Fancy Küpe T3763 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.44 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Fancy

Ağırlık : 5.11 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalizmle Modern Zarafet ile Pırlanta Fancy Taşlı Küpe, şıklığı ve zarafeti bir araya getiren benzersiz bir takıdır. Bu küpe, minimalist tasarımıyla modern bir görünüm sunarken, renkli pırlanta taşlarıyla da dikkat çekici bir detay sağlar. Bu özel ve göz alıcı küpe, herhangi bir kıyafete zarafet katmak için mükemmel bir seçenektir..