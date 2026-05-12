0.07 Karat Pırlanta E Harf Kolye T10183 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.26 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.07 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bazı harfler yalnızca bir ismi değil, hayat boyunca unutulmayan anıları da temsil eder. Pırlanta E Harf Kolye, minimal tasarımı ve zarif ışıltısıyla kişisel stilinize anlam katıyor. Günlük kullanımda sade bir şıklık sunarken, taşıdığı harfle tamamen size özel bir karakter kazanıyor. Bazen en değerli hikâyeler tek bir harfle başlar.