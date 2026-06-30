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0.02 Karat Pırlanta I Harf Kolye

Ürün Kodu : DN40543
Seçiniz
0.02 Karat Pırlanta I Harf Kolye Beyaz
Beyaz
0.02 Karat Pırlanta I Harf Kolye Gold
Gold
0.02 Karat Pırlanta I Harf Kolye Rose
Rose
%0
28.644 TL
28.644 TL
PEŞİN FİYATINA 9.548 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri

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Tahmini Gönderi: 10 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

0.02 Karat Pırlanta I Harf Kolye T10517

Altın, 14 Ayar, 1.27 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.02 Karat
Renk : G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Minimal çizgileri ve göz alıcı pırlanta ışıltısıyla tasarlanan I harf kolye, kişisel stilinize zarif bir anlam katıyor. Günlük kullanımda şıklığınızı tamamlayan bu özel tasarım, sevdikleriniz için de unutulmaz bir hediye seçeneği sunuyor. Zamansız görünümü sayesinde yıllarca keyifle taşınabilecek değerli bir parçadır. Her harf, kendine ait bir hikâye taşır.
Ağırlık (Kg)
0
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları
0.02 Karat Pırlanta I Harf Kolye
PEŞİN FİYATINA 9.548 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
28.644 TL
28.644 TL
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ALIŞVERİŞ

Alışverişinizi daha güvenli yapabilmeniz için lizaypirlanta.com SSL güvenlik sertifikası kullanmaktadır.
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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
ÖLÇÜ <br> GARANTİSİ
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Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
SERTİFİKA
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GÖNDERİM

Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM <br> & İADE
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Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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