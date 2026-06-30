0.02 Karat Pırlanta I Harf Kolye
Ürün Kodu : DN40543
%0
28.644 TL
28.644 TL
PEŞİN FİYATINA 9.548 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.02 Karat Pırlanta I Harf Kolye T10517
Altın, 14 Ayar, 1.27 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.02 Karat
Renk : G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Minimal çizgileri ve göz alıcı pırlanta ışıltısıyla tasarlanan I harf kolye, kişisel stilinize zarif bir anlam katıyor. Günlük kullanımda şıklığınızı tamamlayan bu özel tasarım, sevdikleriniz için de unutulmaz bir hediye seçeneği sunuyor. Zamansız görünümü sayesinde yıllarca keyifle taşınabilecek değerli bir parçadır. Her harf, kendine ait bir hikâye taşır.
Ağırlık (Kg)
0
0.02 Karat Pırlanta I Harf Kolye
PEŞİN FİYATINA 9.548 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
28.644 TL
28.644 TL
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