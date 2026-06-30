0.02 Karat Pırlanta I Harf Kolye T10517 Altın, 14 Ayar, 1.27 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.02 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimal çizgileri ve göz alıcı pırlanta ışıltısıyla tasarlanan I harf kolye, kişisel stilinize zarif bir anlam katıyor. Günlük kullanımda şıklığınızı tamamlayan bu özel tasarım, sevdikleriniz için de unutulmaz bir hediye seçeneği sunuyor. Zamansız görünümü sayesinde yıllarca keyifle taşınabilecek değerli bir parçadır. Her harf, kendine ait bir hikâye taşır.