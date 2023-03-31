2.18 Karat Pırlanta Baget Safir Küpe T2278 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.00 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.24 Karat

Renk : F-G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 1.94 Karat

Kesim : Radyant



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu zarif ve detaylı tasarıma sahip olan Pırlanta Baget Safir küpe, her kadının hayranlıkla bakacağı bir aksesuardır. Safir taşının mavi tonları, pırlantanın parlaklığıyla mükemmel bir uyum sağlar ve herhangi bir kıyafete şıklık katmak için ideal bir seçenektir. Bu özel tasarım küpeler, zarafeti ve lüksü bir araya getirerek sizi farklı kılacak.