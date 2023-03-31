0.11 Karat Pırlanta Baget Yüzük T464 Rose Altın, 14 Ayar, 1.73 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.11 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sade ve zarif çizgilere sahip olan bu pırlanta baget yüzük, taşıyla göz kamaştırıyor. Şıklığıyla her anınıza değer katarken, zarafetiyle de dikkatleri üzerinize çekiyor. Kendinizi özel hissetmek için bu yüzüğü tercih edebilirsiniz.