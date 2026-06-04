0.05 Karat Pırlanta Tektaş Tragus Piercing T10225 Beyaz Altın, 14 Ayar, 0.21 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.05 Karat

Renk: F

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Tektaşın zamansız zarafetini modern bir yorumla buluşturan bu piercing, sade şıklığın en etkileyici örneklerinden biridir. Pırlantanın doğal parlaklığı, kulağa incelikli bir ışıltı kazandırırken minimal tasarımı sayesinde her stile uyum sağlar. Tek başına kullanıldığında dahi dikkat çekici bir görünüm sunar. En güçlü izlenimler çoğu zaman en sade detaylarla bırakılır.