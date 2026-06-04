0.05 Karat Pırlanta Tektaş Tragus Piercing
Ürün Kodu : PC00904
%0
7.968 TL
7.968 TL
PEŞİN FİYATINA 2.656 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.05 Karat Pırlanta Tektaş Tragus Piercing T10225
Beyaz Altın, 14 Ayar, 0.21 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.05 Karat
Renk: F
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Tektaşın zamansız zarafetini modern bir yorumla buluşturan bu piercing, sade şıklığın en etkileyici örneklerinden biridir. Pırlantanın doğal parlaklığı, kulağa incelikli bir ışıltı kazandırırken minimal tasarımı sayesinde her stile uyum sağlar. Tek başına kullanıldığında dahi dikkat çekici bir görünüm sunar. En güçlü izlenimler çoğu zaman en sade detaylarla bırakılır.
0.05 Karat Pırlanta Tektaş Tragus Piercing
PEŞİN FİYATINA 2.656 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
7.968 TL
7.968 TL
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