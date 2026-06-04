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0.05 Karat Pırlanta Tektaş Tragus Piercing

Ürün Kodu : PC00904
%0
7.968 TL
7.968 TL
PEŞİN FİYATINA 2.656 TL x 3 Taksit
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Tahmini Kargoya Veriliş :Bugün (14:00'dan sonra verilen siparişler sonraki iş günü kargolanacaktır)
Ürün Açıklaması

0.05 Karat Pırlanta Tektaş Tragus Piercing T10225

Beyaz Altın, 14 Ayar, 0.21 gr

Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.05 Karat
Renk: F
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Tektaşın zamansız zarafetini modern bir yorumla buluşturan bu piercing, sade şıklığın en etkileyici örneklerinden biridir. Pırlantanın doğal parlaklığı, kulağa incelikli bir ışıltı kazandırırken minimal tasarımı sayesinde her stile uyum sağlar. Tek başına kullanıldığında dahi dikkat çekici bir görünüm sunar. En güçlü izlenimler çoğu zaman en sade detaylarla bırakılır.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları
0.05 Karat Pırlanta Tektaş Tragus Piercing
PEŞİN FİYATINA 2.656 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
7.968 TL
7.968 TL
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ALIŞVERİŞ

Alışverişinizi daha güvenli yapabilmeniz için lizaypirlanta.com SSL güvenlik sertifikası kullanmaktadır.
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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
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Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
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Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
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Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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