0.04 Karat Pırlanta Tektaş Kolye T1784 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.50 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalizm ve zarafetin mükemmel bir birleşimi olan Lizay pırlanta tektaş kolye ile şıklığınızı tamamlayın. Bu özel tasarım kolye, sade ve zarif bir görünüm sunarak her tarza uyum sağlar. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için Lizay'ın eşsiz koleksiyonunu keşfedin.