0.20 Karat Pırlanta Tektaş Kolye T1796 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.86 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.20 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalizmle şıklık uyumunu yansıtan pırlanta tektaş kolye ile stilinizi tamamlayın. Bu zarif ve şık kolye, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve her ortama uyum sağlayacak. Sade ve minimalist tasarımıyla dikkat çeken bu kolye, zarafetiyle göz kamaştıracak. Şıklığı ve sadeliği bir araya getiren bu kolye, her kadının gardırobunda olması gereken bir parça. Şimdi bu eşsiz kolyeyle tarzınızı tamamlayın ve minimalizmle şıklık uyumunu keşfedin.