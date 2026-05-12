0.08 Karat Pırlanta R Harf Kolye T10171 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.38 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.08 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Kişisel dokunuşların her zaman daha anlamlı olduğu düşüncesinden ilham alan bu kolye, sade şıklığıyla öne çıkıyor. Pırlanta detayları harf formuna zarif bir parlaklık kazandırırken, tasarımın minimal çizgileri zamansız bir görünüm sunuyor. Kendinizi şımartmak veya sevdiğiniz birine anlam yüklü bir armağan vermek için ideal bir seçimdir.