Altın Halka Sarkıntılı Küpe T5432 Altın, 14 Ayar, 2.31 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Halka Sarkıntılı Küpe, klasik halka formuna zarif sallantılı detaylar ekleyerek hareketli ve göz alıcı bir tasarım sunuyor. Modern ve şık görünümüyle stilinizi tamamlayan bu aksesuar, günlük kombinlerden özel davetlere kadar her ortamda ışıltınızı artıracak zarif ve zamansız bir parçadır.