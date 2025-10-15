0.23 Karat Pırlanta Baget Yıldız Kolye T7489 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.65 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.13 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak

Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Gökyüzünün en parlak yıldızından ilham alan bu tasarım, baget pırlantaların ışıltısıyla hayat buluyor. Hayallerinizi ve parıltınızı boynunuzda taşımanızı sağlayan bu kolye, modern ve dinamik bir tarza sahip. Geceyi aydınlatan bir yıldız gibi, her anınıza ışık katacak zarif bir dokunuş.