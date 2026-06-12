Altın Zultanit Taşlı Tesbih T10397 Altın, 14 Ayar, 6,00 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zultanit taşının ışığa göre değişen büyüleyici tonları, bu tesbihe eşsiz bir karakter kazandırıyor. Her açıdan farklı renk yansımaları sunan taşlar, altın detaylarla birlikte göz alıcı bir uyum oluşturuyor. Doğanın nadir güzelliklerini zarif bir formda buluşturan özel bir parça.