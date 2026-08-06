Altın Arpa Zincirli Şahmeran Bileklik
Ürün Kodu : SM02830
%0
15.776 TL
15.776 TL
PEŞİN FİYATINA 5.259 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Arpa Zincirli Şahmeran Bileklik T10832
14 Ayar, Altın, 1.44 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın Arpa Zincirli Şahmeran Bileklik, arpa kesim zincirin akıcı ritmini el üstünün zarafetiyle buluşturuyor. Elinizde çabasız, modern ve son derece şık bir duruş.
Altın Arpa Zincirli Şahmeran Bileklik
PEŞİN FİYATINA 5.259 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
15.776 TL
15.776 TL
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