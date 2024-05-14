Altın Çok Taşlı Bileklik T4848 Beyaz Altın, 8 Ayar, 4.55 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Birden fazla taşın bir araya gelerek oluşturduğu bu bileklik, bilekte ışıltılı ve canlı bir etki yaratır. Hareketli ve dinamik bir görünüm sunar.