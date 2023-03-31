Altın Güneş ve Yıldız Çift Kolye T1357 Rose Altın, 14 Ayar, 2.46 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın zarif ve estetik tasarımıyla Altın Güneş ve Yıldız Çift Kolye, her anınıza ışıltı katacak. Pırlantanın eşsiz parlaklığı ve Lizay'ın kalitesiyle buluşan bu kolye, şıklığınızı tamamlayacak. Siz de Lizay Pırlanta ayrıcalığıyla Altın Güneş ve Yıldız Çift Kolye'yi keşfedin.