Altın Oniks Taşlı Osmanlı Tuğrası Erkek Yüzük
Ürün Kodu : R150644
%0
134.572 TL
134.572 TL
PEŞİN FİYATINA 44.857 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Oniks Taşlı Osmanlı Tuğrası Erkek Yüzük T10346
Altın, 14 Ayar, 12,54 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Osmanlı tuğrasının ihtişamlı detayları, oniks taşının etkileyici görünümüyle buluşarak güçlü bir kompozisyon oluşturuyor. Geleneksel sembollerin taşıdığı anlam, modern mücevher işçiliğiyle yeniden yorumlanıyor. Geçmişin zarafetini günümüz stiline taşıyan özel bir parça.
Altın Oniks Taşlı Osmanlı Tuğrası Erkek Yüzük
PEŞİN FİYATINA 44.857 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
134.572 TL
134.572 TL
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