0.14 Karat Pırlanta Kalp Trend Kolye T5020 Rose Altın, 14 Ayar, 2.54 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.14 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim :Yuvarlak

Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

İçten gelen ışıltıyı dışa vuran bu tasarım, estetik ve sadeliğin ortak paydasında buluşur. Zarif hatları ve güçlü duruşuyla her bakışta stil sahibi bir görünüm sunar. Kendinizi özel hissetmek istediğiniz her an, size eşlik edecek seçkin bir tamamlayıcıdır.