0.31 Karat Pırlanta Tasarım Kelepçe T886 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.67 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.31 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay'ın modern ve göz alıcı tasarımıyla hazırlanan bu kelepçe, pırlanta ile şıklığı bir araya getiriyor. Eşsiz bir görünüm sunan bu takı, her tarza uyum sağlayarak sizi özel kılacak. Lizay kalitesiyle tasarlanan bu kelepçe, her anınıza değer katacak.