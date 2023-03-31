Altın Baget Taşlı Gerdanlık T24 Beyaz Altın, 14 Ayar, 10.73 gr



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Altın Baget Gerdanlık, şıklığı ve incelikleriyle göz kamaştıran bir takıdır. İnce detaylarla süslenmiş olan bu gerdanlık, sanatın ifadesini en zarif şekilde yansıtır. Her bir baget taşı, zarafetin ve lüksün simgesi olarak tasarlanmıştır. Bu eşsiz takı, her anınıza değer katarak sizi özel hissettirir. Şık bir görünüm arayanlar için ideal bir seçenek olan Altın Baget Gerdanlık, tarzınıza sofistike bir dokunuş yapar.