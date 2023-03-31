Altın Baget Taşlı Gerdanlık T24

Altın Baget Taşlı Gerdanlık
Ürün Kodu : N095365
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104.924 TL
104.924 TL
PEŞİN FİYATINA 34.975 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Baget Taşlı Gerdanlık T24Beyaz Altın, 14 Ayar, 10.73 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Altın Baget Gerdanlık, şıklığı ve incelikleriyle göz kamaştıran bir takıdır. İnce detaylarla süslenmiş olan bu gerdanlık, sanatın ifadesini en zarif şekilde yansıtır. Her bir baget taşı, zarafetin ve lüksün simgesi olarak tasarlanmıştır. Bu eşsiz takı, her anınıza değer katarak sizi özel hissettirir. Şık bir görünüm arayanlar için ideal bir seçenek olan Altın Baget Gerdanlık, tarzınıza sofistike bir dokunuş yapar.
Altın Baget Taşlı Gerdanlık Sıkça Sorulan Sorular
1- Gerdanlık için kaç ayar altın kullanılmıştır?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 10.73 gram olan gerdanlık, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Gerdanlık ile kolye arasındaki fark nedir?
2- Gerdanlık, boyun üst kısmını dolduran daha hacimli takılardır. Düğün, nişan ve gece davetleri için mükemmel bir seçim olup kolyelere göre daha gösterişli bir görünüm sağlar.
3- Düğün ve nişan törenleri için uygun mudur?
3- Altın Baget Taşlı Gerdanlık, düğün, nişan ve özel davetler için son derece uygun bir seçimdir. Beyaz altın rengiyle gelinlik ve abiye kombinlerini mükemmel tamamlar.
4- Gerdanlık bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar beyaz altın gerdanlıkları hafif sabunlu ılık suyla temizleyip yumuşak bir bezle kurulamak yeterlidir. Parfüm ve kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Baget Taşlı Gerdanlık, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Özel günlerde sevdiklerinize güzel bir sürpriz olabilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Baget Taşlı Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 34.975 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
104.924 TL
104.924 TL
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