Altın Yeşil Taşlı Prizma Gerdanlık
Ürün Kodu : N175470
%0
335.716 TL
335.716 TL
PEŞİN FİYATINA 111.905 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Yeşil Taşlı Prizma Gerdanlık T9918
Altın, 14 Ayar, 34,32 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Canlı yeşil taşların enerjisi, prizma formunun modern çizgileriyle buluşarak dikkat çekici bir görünüm oluşturuyor. Işığın farklı açılardan kırılması, tasarıma derinlik ve dinamik bir karakter kazandırıyor. Boyun çevresinde güçlü ama dengeli bir etki yaratan seçkin bir gerdanlıktır.
Altın Yeşil Taşlı Prizma Gerdanlık Sıkça Sorulan Sorular
1- Gerdanlık hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 34.32 gram olan gerdanlık, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Gerdanlık ile kolye arasındaki fark nedir?
2- Gerdanlık, boyun üst kısmını dolduran daha hacimli takılardır. Düğün, nişan ve gece davetleri için mükemmel bir seçim olup kolyelere göre daha gösterişli bir görünüm sağlar.
3- Düğün ve nişan törenleri için uygun mudur?
3- Altın Baget Gerdanlık, düğün, nişan ve özel davetler için son derece uygun bir seçimdir. Beyaz altın rengiyle gelinlik ve abiye kombinlerini mükemmel tamamlar.
4- Gerdanlık bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar sarı altın gerdanlıkları hafif sabunlu ılık suyla temizleyip yumuşak bir bezle kurulamak yeterlidir. Parfüm ve kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Yeşil Taşlı Prizma Gerdanlık, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Özel günlerde sevdiklerinize güzel bir sürpriz olabilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Yeşil Taşlı Prizma Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 111.905 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
335.716 TL
335.716 TL
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