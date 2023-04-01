Altın Mavi Nazar Çocuk Küpe T3583 Altın, 14 Ayar, 0.89 gr



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Şık ve yaratıcı bir tasarıma sahip olan Altın Nazar Boncuklu Çocuk Küpe, çocuğunuzun stilini tamamlayacak harika bir seçenektir. Bu özel küpe, zarif altın detayları ve göz alıcı nazar boncuğu ile dikkat çekmektedir. Çocuğunuzun enerjisini ve pozitifliğini yansıtan bu küpe, ona şans ve koruma sunar. Şimdi çocuğunuzun tarzını tamamlayacak bu şık ve yaratıcı küpeyi keşfedin!