0.21 Karat Elmas Damla Yüzük T2966 Rose Altın, 8 Ayar, 2.13 gr

Taş : Elmas

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : W

Kesim : Damla



Taş : Elmas

Ağırlık : 0.14 Karat

Renk : W

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Elmas damla yüzük, şıklığı ve elegansı bir araya getiren bir mücevher parçasıdır. Bu yüzük, zarif tasarımı ve yüksek kaliteli elmaslarıyla herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katar. Şık ve zarif bir görünüm elde etmek isteyenler için mükemmel bir seçimdir.