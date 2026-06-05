0.26 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DR171901
%0
43.776 TL
43.776 TL
PEŞİN FİYATINA 14.592 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.26 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük T10246
Rose Altın, 14 Ayar, 2.48 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.26 Karat
Renk: F
Berraklık : SI
Kesim: Oval
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Oval formun yumuşak hatları, bu tektaş yüzüğe romantik ve zarif bir görünüm kazandırıyor. Pırlantanın doğal ışıltısı tasarımın merkezinde parlayarak her bakışta dikkat çekiyor. Sadelik ve etkileyiciliği kusursuz bir dengede buluşturan zamansız bir tasarımdır. Kalbe dokunan güzellikler hiçbir zaman eskimez.
0.26 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 14.592 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
43.776 TL
43.776 TL
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