0.26 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük T10246 Rose Altın, 14 Ayar, 2.48 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.26 Karat

Renk: F

Berraklık : SI

Kesim: Oval

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Oval formun yumuşak hatları, bu tektaş yüzüğe romantik ve zarif bir görünüm kazandırıyor. Pırlantanın doğal ışıltısı tasarımın merkezinde parlayarak her bakışta dikkat çekiyor. Sadelik ve etkileyiciliği kusursuz bir dengede buluşturan zamansız bir tasarımdır. Kalbe dokunan güzellikler hiçbir zaman eskimez.