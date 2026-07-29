Altın Damla Kesim Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : R168272
%0
18.700 TL
18.700 TL
PEŞİN FİYATINA 6.233 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Damla Kesim Tektaş Yüzük T10650
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.89 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Berrak bir damlanın teninizde yarattığı büyüleyici etki... Modası asla geçmeyecek kurgusuyla hem gündüz hem gece gururla taşıyacağınız bir değer.
Altın Damla Kesim Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 6.233 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
18.700 TL
18.700 TL
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