Altın Tasarım Gerdanlık
Ürün Kodu : N181216
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%0
60.928 TL
60.928 TL
PEŞİN FİYATINA 20.309 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Tasarım Gerdanlık T10641
8 Ayar, Beyaz Altın, 8.61 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Kusursuz detayları ve asil duruşuyla aradığınız o benzersiz parça. Hem günlük kullanımda hem özel anlarda stilinizi tamamlayacak tek mücevher.
Altın Tasarım Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 20.309 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
60.928 TL
60.928 TL
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