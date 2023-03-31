0.42 Karat Pırlanta Trend Kolye T1656 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.58 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.42 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay ile tanışın! Refined Aesthetic ile tasarlanmış bu muhteşem Pırlanta Trend Kolye, zarif ve şık bir görünüm sunuyor. Kendinizi özel hissetmek için bu eşsiz tasarıma sahip olun. Lizay ile tarzınızı ifade edin!