2.80 Karat Pırlanta Gerdanlık T5054 Beyaz Altın, 14 Ayar, 13.78 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.63 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.41 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.76 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Görkemli ve etkileyici bir şıklık arayanlara hitap eden bu tasarım, her detayıyla büyüleyici bir duruş sergiler. İnce işçiliğin göz alıcı taşlarla birleştiği bu özel parça, unutulmaz gecelerin en iddialı tamamlayıcısıdır. Şıklık hiç bu kadar çarpıcı olmamıştı.