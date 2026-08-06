Altın Üç Taşlı Zincirli Kıkırdak Küpe
Ürün Kodu : E1147596
%0
16.728 TL
16.728 TL
PEŞİN FİYATINA 5.576 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Üç Taşlı Zincirli Kıkırdak Küpe T10805
14 Ayar, Altın, 1.53 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Kulak memesinden kıkırdağa uzanan Altın Üç Taşlı Zincirli Kıkırdak Küpe, tek parçada çoklu küpe etkisi yaratıyor. Kulak kombinlerinize anında karakteristik bir dokunuş katın.
Altın Üç Taşlı Zincirli Kıkırdak Küpe
PEŞİN FİYATINA 5.576 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
16.728 TL
16.728 TL
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