0.23 Karat Siyah Taşlı Tektaş Kolye T10423 Rose Altın, 14 Ayar, 2,17 gr



Taş: Lab. Siyah Pırlanta

Ağırlık: 0.23 Karat

Kesim: Yuvarlak Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sade görünümünün ardında güçlü bir karakter taşıyan bu tektaş kolye, modern şıklığın en zarif yorumlarından birini sunuyor. Siyah taşın etkileyici duruşu, altının sıcak dokusuyla dengelenerek göz alıcı bir uyum yaratıyor. Tek başına kullanıldığında bile dikkat çeken bu tasarım, her stile kolayca eşlik ediyor. Bazen en güçlü etki, en yalın seçimlerden doğar.