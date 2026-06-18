0.23 Karat Siyah Taşlı Tektaş Kolye
Ürün Kodu : DN36909
%0
33.600 TL
33.600 TL
PEŞİN FİYATINA 11.200 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.23 Karat Siyah Taşlı Tektaş Kolye T10423
Rose Altın, 14 Ayar, 2,17 gr
Taş: Lab. Siyah Pırlanta
Ağırlık: 0.23 Karat
Kesim: Yuvarlak
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Sade görünümünün ardında güçlü bir karakter taşıyan bu tektaş kolye, modern şıklığın en zarif yorumlarından birini sunuyor. Siyah taşın etkileyici duruşu, altının sıcak dokusuyla dengelenerek göz alıcı bir uyum yaratıyor. Tek başına kullanıldığında bile dikkat çeken bu tasarım, her stile kolayca eşlik ediyor. Bazen en güçlü etki, en yalın seçimlerden doğar.
0.23 Karat Siyah Taşlı Tektaş Kolye
PEŞİN FİYATINA 11.200 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
33.600 TL
33.600 TL
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